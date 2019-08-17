Футбол
Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»РБК 08:50
Из-за травм Дриусси и Малком пропустят все матчи чемпионата России до сентябрьского перерыва на игры сборных. Они не смогут сыграть во встречах против грозненского «Ахмата» (17 августа), «Уфы» (24 августа) и московского «Спартака» (1 сентября).
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Мама Тимати объяснила отсутствие совместных фото с Решетовой
Небольшой фотоотчет с праздника опубликовала в своем блоге его мама Симона Юнусова. На снимках можно увидеть многочисленных друзей семьи.
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Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
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Авто
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Специальная серия Rolls-Royce, получившая название Pastel Collection, включает в себя модели Ghost, Dawn и Wraith.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Супруг Ксении Бородиной показал актерский талант дочери Теоны
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Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
МАК расшифровал «чёрные ящики» севшего в кукурузном поле А321
А321, летевший в Симферополь, утром 15 августа сел на поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту находилось 233 человека.
Обновлено в 07:21
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Политика
Россия отказалась выдать на родину бывшего чиновника Минюста Армении
Отказом выдать Армении объявленного в розыск бывшего депутата парламента от Республиканской партии Миграна Погосяна ответила Генпрокуратура России, сообщила 17 августа пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян на странице в Facebook.
Обновлено в 08:23
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Общественник Виталий Бородин пожаловался Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке на Инстаграм ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество
Победителей фотоконкурса «Планета Москва» наградили в парке «Зарядье»
В преддверии Всемирного дня фотографии в парке «Зарядье» состоялась церемония награждения победителей конкурса городской фотографии «Планета Москва», в Малом амфитеатре и на Китайгородской стене открыта выставка из 100 фотографий финалистов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
Обновлено в 07:02
Экономика
Минтруд предложил поднять МРОТ почти на тысячу рублей
Минтруд России предложил поднять со следующего года минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 08:23
Авто
УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями
На сей раз Ульяновский автозавод вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469.
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Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Единоборства
Миочич и Кормье прошли контрольное взвешивание
Перед боем прошла традиционная церемония взвешивания, в итоге Кормье превысил показатели Миочича на 3 кг - 107,2 кг против 104,5 кг.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 20:44