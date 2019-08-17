Из-за травм Дриусси и Малком пропустят все матчи чемпионата России до сентябрьского перерыва на игры сборных. Они не смогут сыграть во встречах против грозненского «Ахмата» (17 августа), «Уфы» (24 августа) и московского «Спартака» (1 сентября).

Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»

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