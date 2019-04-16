Футболисты «Тоттенхэма» Алли и Ламела могут сыграть с «Манчестер Сити»РИА Новости 14:00

Полузащитники лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли и Эрик Ламела, восстанавливающиеся после травм, могут принять участие в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте "шпор".

Футболисты «Тоттенхэма» Алли и Ламела могут сыграть с «Манчестер Сити»

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