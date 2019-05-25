Футболисты «Торино» обыграли «Лацио»РИА Новости 11:06

Футболисты "Торино" обыграли на своем поле римский "Лацио" в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в воскресенье в Турине, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Яго Фальке (51-я минута), Саша Лукич (53) и Лоренцо Де Сильвестри (80).

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