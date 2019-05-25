Футбол
«Торино» победил «Лацио» в заключительном матче сезонаProstoProSport 10:56
Яго Фальке
|51′
Саша Лукич
|53′
|58′
Бруну Жордау
Риза Дурмуси
|66′
Чиро Иммобиле
Яго Фальке
Симоне Дзадза
|69′
Глейсон Бремер
Томас Ринкон
|79′
Лоренцо Де Сильвестри
|80′
|82′
Штефан Раду
Луан Капанни
|83′
Луан Капанни
Армандо Иццо
Эмилиано Моретти
|84′
|59%
|Владение мячом
|41%
|88%
|Процент точных передач
|82%
|3
|Удары в сторону ворот
|7
|7
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Торино
Расстановка 3‑4‑3
39
Сиригу
88
Ринкон
33
Нкулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
23
Мейте
7
Лукич
34
Айна
11
Дзадза
9
Белотти
8
Базелли
24
Прото
15
Баштуш
33
Ачерби
71
Капанни
27
Ромуло
16
Пароло
25
Бадель
14
Дурмиси
19
Лулич
32
Катальди
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
«Торино» обыграл «Лацио» в 38-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Туринский клуб набрал 63 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
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«Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Италии 26 мая 2019 года
LiveSport.ruвчера в 16:33
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