Футбол

Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в ПортугалииSport24.ru 07:32

Брага — Спартак
сегодня
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Брага
Расстановка 4‑4‑2
1
Магальяэш
  
47
Эшгайю
  
36
Виана
  
14
Сантос
  
5
Секейра
  
15
Орта
  
27
Франсержио
  
60
Пальинья
  
7
Эдуарду
  
20
Диаш
  
21
Орта
  
98
Максименко
  
38
Ещенко
  
2
Жиго
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
47
Зобнин
  
20
Шюррле
  
7
Гулиев
  
10
Бакаев
  
19
Понсе
  
9
Мирзов
  
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем. Произошло это в Португалии, где сегодня, 22 августа, москвичи сыграют против «Браги» в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии

Sport24.ru07:32

Зе Луиш навестил игроков «Спартака» в Португалии

Soccer.ru07:55

Роман Зобнин: «Оказалось, что с нами в гостинице живет Зе Луиш»

Комсомольская правдавчера в 15:11

Зе Луиш встретил игроков «Спартака» в Португалии

Бомбардир.ру07:57

«Спартак» все же встретился в Португалии с настоящим Зе Луишем. Фото

Спорт-Экспресс08:08

Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем

Чемпионат07:24

Игроки «Спартака» встретились с Зе Луишем

Sports.ru08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Музыка

Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено в 02:55
Авто

Выпуск нового кроссовера Toyota RAV4 наладят в России

В России будут доступны две версии на бензиновых моторах объемом 2,0 л и 2,5 л мощностью в 150 л.с. и 200 л.с. Первая версия работает в тандеме с вариатором, вторая - с 8-ми ступенчатым "автоматом", модели будут иметь систему полного привода Dynamic Torque Control AWD.
Обновлено в 07:14
Политика

Канада высказалась против возвращения России в G8

Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Кино

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Футбол

Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ»

Нападающий Жорж-Кевин Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.
Обновлено в 12:16
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Общество

Половина россиян запуталась в цветах российского флага

Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.
Обновлено в 10:26
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

В Британии снимут сериал о Путине

Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:13
Политика

Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8

Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:32
Футбол

Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России

Обновлено в 08:51
Политика

Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Обновлено в 00:14
Политика

Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией

Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Фигурное катание

В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора

Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Ингушетии восемь человек пострадали в массовой драке со стрельбой

Обновлено в 09:41
Наука

Карта мозга не показала различие между прослушиванием книг и чтением

Ученые с помощью функциональной МРТ не нашли разницы в воздействии на мозг человека чтения бумажных книг и прослушивания аудиокниг.
Обновлено в 01:31
Футбол

Коутинью не выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Шальке»

Обновлено в 09:34
Происшествия

В Ростове гости на свадьбе устроили стрельбу

Устроивших стрельбу в воздух гостей свадьбы в Ростове-на-Дону доставили в полицию.
Обновлено в 11:48
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Москве «мажор» задавил женщину и впал в депрессию

Обновлено в 13:16
Общество

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Политика

Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

«Снова 17!» Юлия Меньшова рассказала, как резко помолодеть

Актриса и телеведущая поделилась своим открытием. Юлия Меньшова рассказала, что неожиданно для себя открыла секрет вечной молодости.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Наука

Глубоко под океаном был идентифицирован огромный резервуар метана

Обновлено в 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное