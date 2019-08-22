Футбол
Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в ПортугалииSport24.ru 07:32
Брага
Расстановка 4‑4‑2
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
14
Сантос
5
Секейра
15
Орта
27
Франсержио
60
Пальинья
7
Эдуарду
20
Диаш
21
Орта
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
20
Шюррле
7
Гулиев
10
Бакаев
19
Понсе
9
Мирзов
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем. Произошло это в Португалии, где сегодня, 22 августа, москвичи сыграют против «Браги» в плей-офф квалификации Лиги Европы.
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