Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем. Произошло это в Португалии, где сегодня, 22 августа, москвичи сыграют против «Браги» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии

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