Футбол

Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку Глушакова
ТАСС
11:04

Футболисты московского "Спартака" провели акцию в поддержку капитана команды Дениса Глушакова. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Во вторник прошла тренировка красно-белых в рамках подготовки к домашнему матчу пятого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским "Рапидом".
ТАСС11:04

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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