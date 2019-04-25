Футбол
Футболисты «Спартака» прогулялись по центру ТулыMySLO.ru вчера в 08:00
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
|6′
Игорь Горбатенко
|22′
Сергей Ткачев
|24′
Резиуан Мирзов
|37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
|46′
Сергей Ткачев
|57′
|59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
|59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
|60′
|75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
|90′+2′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
5
Мохаммед
21
Альварес
23
Горбатенко
7
Берхамов
70
Костадинов
14
Хагуш
17
Аджоев
19
Мирзов
98
Максименко
6
Дантас
56
Гапонов
14
Джикия
23
Комбаров
47
Зобнин
8
Глушаков
15
Глушенков
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты «Спартака» прогулялись по центру Тулы Фото: ФК "Спартак". Игроки и тренерский штаб побывали на территории кремля, а также посетили Казанскую набережную. Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» прогулялись по солнечной Туле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футболисты московского «Спартака» перед матчем гуляют по историческому центру Тулы
Первый Тульскийвчера в 06:49
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Авто
Дешевле Logan: Renault выпустит еще один бюджетный седан
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину.
Обновлено в 01:35
Политика
Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
"Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем", - сказал президент России.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Путин стал почетным доктором университета Цинхуа
Торжественная церемония по присвоению звания почетного доктора университета Цинхуа российскому президенту Владимиру Путину прошла в пекинском отеле «Дружба» в пятницу 26 апреля.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
Опубликовано видео с реалистичными макетами нового iPhone XI
Видеоролик, на котором запечатлён первый реалистичный макет гаджета, опубликован на YouTube-канале японского блога Mac Otakara.
Обновлено в 01:02
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Зеленский после победы на выборах отправился на отдых в Турцию
Владимир Зеленский после победы на президентских выборах в Украине отправился на короткий отдых в Турцию.
Обновлено в 01:43
Политика
В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Подлодка «Белгород» восхитила западных журналистов
Российская атомная подводная лодка «Белгород» впечатлила западных журналистов и военных экспертов.
Обновлено вчера в 06:59
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» в первом матче серии
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:16
Общество
Россия и Китай проведут первую в мире канатную дорогу через границу
Китай и Россия к 2021 году построят первую в мире трансграничную канатную дорогу.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик
В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Башкирии увеличилось число детей, пострадавших от газа в школе
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Названо условие получения российских пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России заявили, что жители самопровозглашённых республик Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР, только если переедут на место жительства на территорию России.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
«Теплосеть» закончила ремонт после прорыва на Димитрова-Будапештской
Специалисты «Теплосети» заменили 29 метров дефектного трубопровода диаметром 1000 мм Работы проводились без вскрытия асфальтового покрытия.
Обновлено вчера в 20:19
Кино
Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье
В Минздраве рассказали, как приготовить безопасный шашлык
Шашлык, который не причинит вреда здоровью, необходимо готовить из нежирного мяса — например, баранины или говядины.
Обновлено вчера в 05:24
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол
Футболисту удалось обмануть вратаря очень слабым ударом с пенальти
Футболист взял длинный разбег, однако пробил по мячу слабо.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей
Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17