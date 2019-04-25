Футбол

Футболисты «Спартака» прогулялись по центру ТулыMySLO.ru вчера в 08:00

Арсенал (Тула) — Спартак
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
Игорь Горбатенко
22′
Сергей Ткачев
24′
Резиуан Мирзов
37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
46′
Сергей Ткачев
57′
59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
60′
75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′+2′
Футболисты «Спартака» прогулялись по центру Тулы Фото: ФК "Спартак". Игроки и тренерский штаб побывали на территории кремля, а также посетили Казанскую набережную. Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» прогулялись по солнечной Туле.
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