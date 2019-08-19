Футбол

Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате РоссииГазета.Ru 03:33

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
"Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. Эта победа стала для красно-белых четвертой подряд.
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