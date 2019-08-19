«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Спартака» в Тушино завершилась со счетом 2:1, передает «Газета.ру». У хозяев дубль оформил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты), у армейцев отличился Марио Фернандес (68).

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Шоу-бизнес Ольга Бузова снялась в новом клипе в стиле ретро Певица Ольга Бузова обнародовала свой новый клип в стиле ретро на песню "Лайкер".

Армия и оружие Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

Экономика Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина Эксперты рассчитали объем бензина АИ-92, который может приобрести на среднемесячную зарплату представитель того или иного региона страны.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Футбол Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам В матче шестого тура российской премьер-лиги "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Новичок "красно-белых" Андре Шюррле поделился впечатлениями от победы над армейцами.

Политика Власти Индонезии ограничили доступ в интернет из-за беспорядков Беспорядки на востоке Индонезии привели к тому, что власти страны ограничили доступ к интернету.

Футбол Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине» Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине».

Кино Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел» В Сети появился трейлер третьего сезона комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» с Рэйчел Броснахен в главной роли.

Общество Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России По итогам первой половины 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В январе—июне текущего года родились около 720 тыс. человек против 783 тыс. в 2018 году (снижение на 63 тыс.).

Происшествия Супруга музыканта Михаила Романова прокомментировала его смерть Как сообщает "Пятый канал", супруга погибшего в Санкт-Петербурге заслуженного артиста России музыканта Михаила Романова рассказала журналистам, что в последнее время он страдал от депрессии.

Армия и оружие В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой ВВС Сирии нанесли авиаудар по военному конвою Турции, который продвигался вглубь провинции Идлиб.

Финансы Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26% Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.

Здоровье Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.

Культура Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Здоровье Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.

Армия и оружие Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.

Происшествия Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области На момент ДТП в салоне Volkswagen находилось пять человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, еще двое мужчин госпитализированы.

Армия и оружие Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.