Футбол
Футболисты «Спартака» готовятся к матчу с ЦСКА в полном составеРИА Новости 10:49
Футболисты "Спартака" в воскресенье готовятся к московскому дерби с ЦСКА в полном составе. Встреча 6-го тура чемпионата России состоится в понедельник на стадионе "красно-белых" и начнется в 20:00 мск.
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После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек
В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб.
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Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку
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Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
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Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
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Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей
Российский бренд представительских автомобилей Aurus готовится к официальным продажам своих двух моделей - седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
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Футбол
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Новые Apple Watch Series 5 получат корпус из титана и керамики
Керамика ранее уже была предложена компанией, а титан станет совершенно новым материалом для производства часов Apple.
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«Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Кристал Пэлас»
«Шеффилд Юнайтед» переиграл «Кристал Пэлас» в матче 2-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:03
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
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Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Авто
В логотипе BMW не оказалось никаких пропеллеров
Обновлено в 10:00
Авто
Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии
Японская автомобилестроительная компания Mazda готовится к запуску своего первого электрокара, и, похоже, в сети Интернет появились первые снимки этого авто, появившегося на улицах Норвегии.
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Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
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Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время
Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
Обновлено в 11:59
Футбол
Дзюбе грозит дисквалификация по итогам матча с «Ахматом»
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может быть наказан по итогам встречи с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.
Обновлено в 05:06
Футбол
Хавбек «Луча» получил травму после столкновения с голкипером «Факела»
Полузащитник "Луча" Калугин получил серьёзную травму в матче с "Факелом" Полузащитник футбольного клуба "Луч" Дмитрий Калугин травмировался во время матча девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против воронежского "Факела".
Обновлено в 10:52
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Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
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«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
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Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
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Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06