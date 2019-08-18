Футболисты "Спартака" в воскресенье готовятся к московскому дерби с ЦСКА в полном составе. Встреча 6-го тура чемпионата России состоится в понедельник на стадионе "красно-белых" и начнется в 20:00 мск.

Футболисты «Спартака» готовятся к матчу с ЦСКА в полном составе

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