Футбол

Футболисты «Спартака» готовятся к матчу с ЦСКА в полном составеРИА Новости 10:49

Спартак — ЦСКА
завтра
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Футболисты "Спартака" в воскресенье готовятся к московскому дерби с ЦСКА в полном составе. Встреча 6-го тура чемпионата России состоится в понедельник на стадионе "красно-белых" и начнется в 20:00 мск.
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