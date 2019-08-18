Футбол
Футболисты «Спартака» готовятся к матчу с ЦСКА в полном составеРИА Новости 10:49
Футболисты "Спартака" в воскресенье готовятся к московскому дерби с ЦСКА в полном составе. Встреча 6-го тура чемпионата России состоится в понедельник на стадионе "красно-белых" и начнется в 20:00 мск.
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Шоу-бизнес
Затравленная «блокадница» Бузова закрыла Instagram
Блогеры считают, что на такой шаг певица пошла после того, как ее "затравили" за видео, в котором она вылизывает тарелку и при этом называет себя блокадницей.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Общество
Дождь и жара до +30. Август продолжает удивлять челябинцев
По данным Челябинского гидрометцентра, в понедельник, 19 августа, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди.
Обновлено в 10:01
Футбол
Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям
Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Выспаться за полтора часа. Советы врача, которые вас удивят
Мало кто знает, но за полтора часа человек больше высыпается, чем за два.
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился без ведома семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью.
Обновлено в 12:10
Транспорт
На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ
Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
Навороченный бюджетник Redmi Note 8 Pro застукали в руках пользователя
Redmi Note 8 Pro может стать первым смартфонов Xiaomi с 64-мегапиксельной камерой. Прочие характеристики пока неизвестны.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Посетитель умер на музыкальном фестивале под Нижним Новгородом
На музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области скончался посетитель, сообщает в воскресенье, 18 августа, Telegram-канал «Подъем».
Обновлено в 13:31
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено в 07:43
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением
Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 12:19
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес
В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года
На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Футбол
«Челси» не смог одолеть «Лестер»
Гол Джона Лундстрема принес «Шеффилду» первую победу после возвращения в АПЛ. В другой игре «Челси» не смог одержать победу над «Лестером».
Обновлено в 13:21
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Общество
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Авто
В России продажи Datsun выросли на 34% в июле
Обновлено в 10:43
Общество
В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику
В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль.
Обновлено в 08:39