Футбол
Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»Вести.Ru 10:05
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В общей группе без ограничений работал защитник Сальваторе Боккетти, который пропустил последние матчи из-за проблем с икроножными мышцами. В пятницу, 17 мая "красно-белых" ждет еще одно занятие под руководством Олега Кононова, после чего команда отправится в Самару.
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