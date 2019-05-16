Футболисты «Спартака» Селихов и Ломовицкий вернулись в общую группуРИА Новости вчера в 10:35

Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов и полузащитник Александр Ломовицкий в среду тренировались в общей группе без ограничений, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Футболисты «Спартака» Селихов и Ломовицкий вернулись в общую группу

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