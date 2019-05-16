Футбол

Футболисты «Спартака» Селихов и Ломовицкий вернулись в общую группуРИА Новости вчера в 10:35

Крылья Советов — Спартак
18 мая
в 12:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов и полузащитник Александр Ломовицкий в среду тренировались в общей группе без ограничений, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Боккетти вернулся в общую группу «Спартака» перед игрой с «Крыльями Советов»

Sport24.ru09:24

Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»

Вести.Ru10:05

Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»

Советский спорт08:55

Боккетти работает в общей группе «Спартака» перед матчем с «Крыльями»

РИА Новости09:46

Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»

Чемпионат09:21

Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»

Спорт-Экспресс09:19

Селихов и Ломовицкий вернулись в общую группу «Спартака»

Матч ТВвчера в 10:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Культура

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:00
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Политика

Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", так как страны рассчитывают на компромисс.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Авто

Nissan добавил пикапу Navara палатку на крыше

Вдобавок пикап оснастили багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.
Обновлено в 12:37
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа

Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Здоровье

Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

ВСУ обстреляли автобус с рабочими ДФС

Под обстрел попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны ДФС по автотрассе Н-20 в н.п. Ясиноватая.
Обновлено в 09:24
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
Здоровье

Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов

В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
Обновлено в 06:23
Общество

Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
Обновлено в 13:22
Гаджеты

Samsung исправила недостатки Galaxy Fold

Компания Samsung устранила недостатки складного смартфона Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства.
Обновлено в 09:55
Политика

Песков сообщил, что Путина не приглашали на инаугурацию Зеленского

Президент России Владимир Путин не получал приглашения на инаугурацию новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 SE выйдет в России с 23 мая по цене от 24 990 рублей

Обновлено в 13:49
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Политика

Команде Зеленского не понравилось решение Рады об инаугурации

Проведение инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, создаст неудобства для жителей Киева и высокопоставленных зарубежных гостей, заявили в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:48
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли

Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Экономика

Банк России начал применять метод «тайного покупателя»

Банк России начал применять метод "тайного покупателя" при проверках соблюдения прав потребителей финансовых услуг.
Обновлено в 13:39
Хоккей

Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Авто

Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1

Обновленный кроссовер BMW X1 рассекретили до премьеры.
Обновлено в 11:39
Футбол

Семья бен Ладена финансировала «Шеффилд Юнайтед»

Английская пресса получила сведения о том, что семья бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена спонсировала "Шеффилд Юнайтед".
Обновлено в 13:18
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

У Олега Газманова обнаружили опухоль

Одной из первых громких сенсаций стала новость о болезни, которую недавно у певца диагностировали врачи — опухоль на голосовых связках.
Обновлено в 01:43
Культура

Джефф Кунс снова стал самым дорогим современным художником

Вечерние торги послевоенного и современного искусства Christie’s в Нью-Йорке 15 мая принесли аукционному дому $538,9 млн, а Джеффу Кунсу — статус самого дорогого ныне живущего художника.
Обновлено в 11:07
Происшествия

На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном

Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Политика

Путин поручил учредить День географа

Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59
Политика

Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев

В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
Теннис

Хачанов проиграл Вердаско в третьем круге турнира в Риме

Обновлено в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное