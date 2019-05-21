Футболисты «Севильи» интересны «Спартаку» и «Локомотиву»Газета.Ru 11:34

Два футболиста "Севильи" могут перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает "Советский спорт". Как сообщает ABC de Sevilla, полузащитник Даниэл Каррису интересен московскому "Спартаку", а защитник Алейш Видаль - "Локомотиву".

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Политика Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации Сайт президента Украины опубликовал указ Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана глава своей администрации.

Политика Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.

Политика Саакашвили намерен строить «успешную Украину» после призыва Зеленского Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надеется вернуться на Украину после призыва украинского президента Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.

Общество Томск попал в список самых хамских городов России Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».

Политика Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".

Политика В МИД России выразили надежду на адекватность Зеленского Москва рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность 20 мая, проявит ответственность и начнет адекватно оценивать ситуацию как в своей стране, так и вокруг нее.

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