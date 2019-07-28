Футбол

Футболисты «Ростова» обыграли тульский «Арсенал» в чемпионате РоссииГоворит Москва вчера в 12:29

Арсенал (Тула) — Ростов
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Гия Григалава
10′
21′
Роман Еременко
27′
Алексей Козлов
Георгий Костадинов
37′
47′
Ивелин Попов
49′
Алексей Ионов
57′
Хорен Байрамян
Евгений Луценко
67′
67′
Ивелин Попов
Данил Глебов
70′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
Георгий Костадинов
Игорь Горбатенко
72′
Анри Хагуш
Кирилл Комбаров
76′
Александр Ломовицкий
Ламек Банда
79′
Игорь Горбатенко
80′
81′
Элдор Шомуродов
84′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Горан Чаушич
90′+4′
В составе победителей отличились Роман Ерёменко, Алексей Ионов и Элдор Шомуродов. У «Арсенала» голы забили Евгений Луценко и Горан Чаушич. Встреча началась с минуты молчания в память о погибших во время пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.
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