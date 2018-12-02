Футбол

Бэйл не забил в 10-м матче Примеры подряд — это его антирекорд
Чемпионат
18:34

Реал — Валенсия
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Сантьяго Бернабеу
6′
Габриэл Паулиста
Даниэль Васс
8′
11′
Карлос Солер
20′
Хосе Луис Гайя
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
68′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
68′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
Дани Себальос
71′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
71′
72′
Кевин Гамейро
Миши Батшуайи
Дани Себальос
Иско
80′
Лукас Васкес Иглесиас
83′
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не смог отличиться в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:0). Таким образом, серия форварда без голов в Примере продлилась до 10 игр (793 минуты). По данным Opta, для Бэйла это худшая безголевая серия в карьере с момента переезда в Испанию.
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