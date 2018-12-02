Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не смог отличиться в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:0). Таким образом, серия форварда без голов в Примере продлилась до 10 игр (793 минуты). По данным Opta, для Бэйла это худшая безголевая серия в карьере с момента переезда в Испанию.

Чемпионат 18:34