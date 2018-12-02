Футбол

Футболисты «Реала» победили «Валенсию» в матче чемпионата Испании
РИА Новости
16:45

Реал — Валенсия
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Сантьяго Бернабеу
6′
Габриэл Паулиста
Даниэль Васс
8′
11′
Карлос Солер
20′
Хосе Луис Гайя
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
68′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
68′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
Дани Себальос
71′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
71′
72′
Кевин Гамейро
Миши Батшуайи
Дани Себальос
Иско
80′
Лукас Васкес Иглесиас
83′
Мадридский "Реал" обыграл "Валенсию" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, состоявшаяся в Мадриде, завершилась со счетом 2:0. Полузащитник гостей Даниэль Васс отправил мяч в свои ворота на 8-й минуте, у "Королевского клуба" отличился Лукас Васкес (83).
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