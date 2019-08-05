Футбол
Футболисты «Порту» прибыли в КраснодарРоссия.Кубань 03:23
Игроки португальского "Порту" прибыли в Краснодар поздно вечером 5 августа, клубный Airbus A320 приземлился международном аэропорту краевого центра. Матч отборочного этапа Лиги чемпионов с ФК "Краснодар" состоится 7 августа, начало игры в 20:00.
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Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
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Политика
В партии Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в интервью интернет-изданию "Страна.ua" предложил построить стену на границе с Донбассом.
Обновлено в 07:38
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 05:59
Футбол
Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»
Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Общество
В Тюмени заслуженную труженицу тыла захоронили в пакете
Ветерана тыла Анну Бусыгину, скончавшуюся в июле нынешнего года на 92-м году жизни, положили в гроб прямо в черном пластиковом мешке.
Обновлено в 07:44
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Здоровье
В Астраханской области увеличат выплаты для семей с детьми-инвалидами
Власти Астраханской области увеличили социальные выплаты для семей с детьми-инвалидами. С 1 сентября они будут удвоены.
Обновлено в 06:55
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Соединенные Штаты признали КНР страной, манипулирующей валютой, и будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года, говорится в заявлении минфина США.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Музыка
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено вчера в 06:56
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины
Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» выложила романтичное фото с сыном Тарзана
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Слугина выложила романтическое фото с Архипом, сыном певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Минобороны назвало причину взрывов под Ачинском
Обновлено в 08:01
Политика
МИД обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела
Министерство иностранных дел России проинформирует руководство США и Германии о том, как их дипсотрудники и масс-медиа осуществляют вмешательство во внутренние дела РФ при информировании о несогласованных акциях в Москве.
Обновлено 04 августа в 17:35
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Армия и оружие
В Донбассе погибли четверо украинских военных
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59