Футбол

Футболисты «Порту» прибыли в КраснодарРоссия.Кубань 03:23

Краснодар — Порту
завтра
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Игроки португальского "Порту" прибыли в Краснодар поздно вечером 5 августа, клубный Airbus A320 приземлился международном аэропорту краевого центра. Матч отборочного этапа Лиги чемпионов с ФК "Краснодар" состоится 7 августа, начало игры в 20:00.
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