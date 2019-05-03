Футбол

Футболисты «Порту» навестили Касильяса в больницеСпорт-Экспресс 16:06

Футболисты "Порту" навестили вратаря команды Икера Касильяса, который лежит в больнице после перенесенного сердечного приступа. Голкипер чувствует себя лучше и может быть выписан уже 6 мая.
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Игроки «Порту» проведали Касильяса в больнице, надев вратарские свитера с его фамилией

Евро-футбол.ру16:24

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице (ФОТО)

ProstoProSport16:15

Футболисты «Порту» навестили Касильяса в больнице

Спорт-Экспресс16:06

Игроки и тренеры «Порту» навестили Касильяса в больнице

Sportbox.RU16:09

Игроки «Порту» пришли к больницу к Касильясу во вратарских свитерах с его фамилией

Sport24.ru16:08

Игроки и тренеры «Порту» навестили Касильяса в больнице

Матч ТВ16:09
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Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

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Встреча дублера «Арсенала» с «Локомотивом» завершилась боевой ничьей

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«Бессмертный полк» впервые прошёл по центральной набережной в Дохе

«В этом году в первый раз удалось договориться с катарскими властями, чтобы «Бессмертный полк» стал не только мероприятием для русскоязычной общины, но и событием для всех жителей Дохи и прошёл по центральной набережной», — приводит РИА Новости слова представителя координационного совета организаций российских соотечественников Екатерины Кременской.
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Трамп анонсировал присоединение Китая к ядерной сделке США и России

Россия и США скоро начнут переговоры по ядерной сделке.
Обновлено в 14:52
Хоккей

Кравцов и Шестеркин подписали контракты с «Рейнджерс»

19-летний Кравцов провел за «Трактор» 50 матчей в регулярном сезоне КХЛ и четыре — в плей-офф, набрав в общей сложности 23 (8+15) очка Напомним, что контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
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Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Музыка

Певица Успенская назвала отстранение Алсу от «Евровидения» местью

Обновлено в 13:41
Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди

Певец уверяет, что встал в пять утра, чтобы отправиться в церковь на службу – он хотел исповедаться и причаститься.
Обновлено в 16:11
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
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Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
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Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Наука

15-метровая «летающая рыба» прошла испытания

Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Шоу-бизнес

Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы

Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено в 13:59
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Обновлено в 16:25
Армия и оружие

Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа

Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Обновлено в 13:44
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина

В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
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Космос

SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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