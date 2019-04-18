Футбол
Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-ДамРИА Новости 11:14
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче чемпионата Франции с "Монако" выйдут на поле в специальных футболках, посвященных собору Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщает L'Equipe.
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Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Обновлено в 13:45
Происшествия
Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде
Три альпиниста погибли в результате схода лавины в канадских горах, передает телеканал CTV. Сообщается, что альпинисты погибли 17 апреля.
Обновлено в 18:40
Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Общество
ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley
В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Это веха
В России умеют лечить грыжу спинного мозга На прошлой неделе в клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя» под Москвой профессор Марк Курцер провел десятую внутриутробную операцию плоду (не родившемуся еще ребенку) с диагнозом Spina bifida — грыжа спинного мозга.
Обновлено в 18:39
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Политика
В Крым на Ялтинский форум приехали участники с Украины
Участие в работе Пятого Ялтинского международного экономического форума принимают участие и гости с Украины, специально приехавшие в Крым.
Обновлено в 15:19
Политика
Правительство Мали ушло в отставку
После произошедших месяц назад в Мали межобщинных столкновений, в результате которых погибли 160 человек, премьер-министр Сумейлу Бубейе Маига и правительство страны и Мали и правительство страны ушли в отставку.
Обновлено в 19:56
Политика
Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину
Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь
Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Общество
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят в мае
Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» запустят на ВДНХ в Москве в первой половине мая, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.
Обновлено в 16:28
Энергетика
Conoco продает активы в Северном море Chrysaor за $2,7 млрд
Chrysaor, поддерживаемая частной компанией EIG Global Partners, в последние годы стала крупным игроком в Северном море благодаря приобретению ряда активов.
Обновлено в 16:17
Авто
Стартовали продажи новой «Буханки» от УАЗ
В России начались продажи нового УАЗ «Комби Трофи», именуемого в народе «Буханкой».
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
«Челси» забил «Славии» 4 мяча и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Челси», одержавший победу со счётом 4:3, сыграет в полуфинале. Встреча оказалась богатой на голы.
Обновлено в 16:53
Общество
Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в 2019 году
В текущем году будет объявлен новый набор в отряд космонавтов.
Обновлено в 19:48
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Здоровье
В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат
Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено в 17:51
Экономика
Росстат рассказал о снижении доходов россиян
Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Новые iPhone получат скрытую фронтальную камеру
Обновлено в 12:01
Недвижимость
Казанская семья первой оформила ипотеку под 6% на весь срок
Банк ДОМ.РФ в Казани оформил первый ипотечный кредит для семей с детьми по льготной ставке 6% на новостройку на весь период кредитования.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском
Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.
Обновлено в 20:05
Хоккей
«Вашингтон» в матче с «Каролиной» пропустил на 17-й секунде
После первого периода «ураганы» ведут со счётом 1:0. Гол был забит уже в первой смене на 17-й секунде встречи.
Обновлено в 20:01
Экономика
Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Сбербанк CIB».
Обновлено в 04:03