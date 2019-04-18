Футбол

Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-ДамРИА Новости 11:14

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче чемпионата Франции с "Монако" выйдут на поле в специальных футболках, посвященных собору Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщает L'Equipe.
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Игроки «ПСЖ» сыграют с «Монако» в футболках, посвященных собору Парижской Богоматери

Sport24.ru19:12

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дама

Матч ТВ15:12

Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-Дам

РИА Новости11:14

Футболисты «ПСЖ» сыграют в посвященных Нотр-Даму футболках

Газета.Ru13:42

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением собора Парижской богоматери

Евро-футбол.ру11:51

«ПСЖ» сыграет против «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дам-де-Пари

Спорт-Экспресс11:31

Футболисты ПСЖ выйдут на следующий матч в футболках с символикой Нотр-Дама

ТАСС14:28
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Правительство Мали ушло в отставку

После произошедших месяц назад в Мали межобщинных столкновений, в результате которых погибли 160 человек, премьер-министр Сумейлу Бубейе Маига и правительство страны и Мали и правительство страны ушли в отставку.
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Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
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Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
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Армия и оружие

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Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

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Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» запустят на ВДНХ в Москве в первой половине мая, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.
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В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат

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Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу

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