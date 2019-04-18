Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-ДамРИА Новости 11:14

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче чемпионата Франции с "Монако" выйдут на поле в специальных футболках, посвященных собору Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщает L'Equipe.

Происшествия Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде Три альпиниста погибли в результате схода лавины в канадских горах, передает телеканал CTV. Сообщается, что альпинисты погибли 17 апреля.

Политика Зеленский представил членов своей команды Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.

Экономика Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.

Общество ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.

Здоровье Это веха В России умеют лечить грыжу спинного мозга На прошлой неделе в клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя» под Москвой профессор Марк Курцер провел десятую внутриутробную операцию плоду (не родившемуся еще ребенку) с диагнозом Spina bifida — грыжа спинного мозга.

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Политика В Крым на Ялтинский форум приехали участники с Украины Участие в работе Пятого Ялтинского международного экономического форума принимают участие и гости с Украины, специально приехавшие в Крым.

Политика Правительство Мали ушло в отставку После произошедших месяц назад в Мали межобщинных столкновений, в результате которых погибли 160 человек, премьер-министр Сумейлу Бубейе Маига и правительство страны и Мали и правительство страны ушли в отставку.

Политика Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.

Происшествия Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.

Общество Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят в мае Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» запустят на ВДНХ в Москве в первой половине мая, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

Энергетика Conoco продает активы в Северном море Chrysaor за $2,7 млрд Chrysaor, поддерживаемая частной компанией EIG Global Partners, в последние годы стала крупным игроком в Северном море благодаря приобретению ряда активов.

Авто Стартовали продажи новой «Буханки» от УАЗ В России начались продажи нового УАЗ «Комби Трофи», именуемого в народе «Буханкой».

Общество Водка в России оказалась нелегальной на треть Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.

Здоровье В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.

Экономика Росстат рассказал о снижении доходов россиян Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Шоу-бизнес Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.

Общество Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.

Недвижимость Казанская семья первой оформила ипотеку под 6% на весь срок Банк ДОМ.РФ в Казани оформил первый ипотечный кредит для семей с детьми по льготной ставке 6% на новостройку на весь период кредитования.

Происшествия Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.

Хоккей «Вашингтон» в матче с «Каролиной» пропустил на 17-й секунде После первого периода «ураганы» ведут со счётом 1:0. Гол был забит уже в первой смене на 17-й секунде встречи.