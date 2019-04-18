Футбол
Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-ДамРИА Новости вчера в 11:14
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче чемпионата Франции с "Монако" выйдут на поле в специальных футболках, посвященных собору Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщает L'Equipe.
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Игроки «ПСЖ» сыграют с «Монако» в футболках, посвященных собору Парижской Богоматери
Sport24.ruвчера в 19:12
«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением собора Парижской богоматери
Евро-футбол.рувчера в 11:51
«ПСЖ» сыграет против «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дам-де-Пари
Спорт-Экспрессвчера в 11:31
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