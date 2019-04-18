Футбол

Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-ДамРИА Новости вчера в 11:14

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче чемпионата Франции с "Монако" выйдут на поле в специальных футболках, посвященных собору Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщает L'Equipe.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Игроки «ПСЖ» сыграют с «Монако» в футболках, посвященных собору Парижской Богоматери

Sport24.ruвчера в 19:12

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дама

Матч ТВвчера в 15:12

Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-Дам

РИА Новостивчера в 11:14

Футболисты «ПСЖ» сыграют в посвященных Нотр-Даму футболках

Газета.Ruвчера в 13:42

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением собора Парижской богоматери

Евро-футбол.рувчера в 11:51

«ПСЖ» сыграет против «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дам-де-Пари

Спорт-Экспрессвчера в 11:31

Футболисты ПСЖ выйдут на следующий матч в футболках с символикой Нотр-Дама

ТАССвчера в 14:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Футбол

Футболист «Спартака» Кутепов успешно перенес операцию

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной России Илья Кутепов успешно прооперирован по поводу правосторонней паховой грыжи.
Обновлено вчера в 15:46
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Хакасии учителя-педофила приговорили к 13 годам колонии

Обновлено в 02:13
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Обновлено в 01:49
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Медведев назвал количество бедных в России

На сегодняшний день в России проживает почти 19 миллионов бедных, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом о работе правительства в Госдуме.
Обновлено 17 апреля в 05:23
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Общество

ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой

Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.
Обновлено вчера в 16:00
Интернет

Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram

Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.
Обновлено в 02:27
Хоккей

Овечкину не дали отомстить за травму форварда «Вашингтона» Оши

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после 4-го матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (1:2) прокомментировал силовой приём Уоррена Фогеле, после которого травму получил один из лидеров «Кэпиталз» Ти-Джей Оши.
Обновлено в 01:58
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Политика

Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Обновлено вчера в 16:08
Космос

«Не верится, что это не компьютерная графика»: сибиряку удалось снять замедленное видео полета МКС

Астрофотограф Алексей Поляков в Новосибирске сделал замедленное видео полета Международной космической станции.
Обновлено вчера в 05:34
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Зеленский представил свою будущую президентскую команду

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны.
Обновлено в 00:34
Авто

Renault Arkana: все модификации кроссовера для России

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.
Обновлено вчера в 11:19
Здоровье

В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней

Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.
Обновлено в 01:04
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Гаджеты

Российские разработчики приложений обвинили Apple в задержке выплат

Российские разработчики мобильных приложений обвинили компанию Apple в задержке выплат.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В Токио мусоровоз после ДТП врезался в прохожих

Мусоровоз сбил нескольких прохожих после столкновения с легковым автомобилем в Токио, 10 человек пострадали, двое из них без сознания, сообщила газета "Майнити".
Обновлено в 01:15
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:07
Общество

Никита Михалков: «Учусь ходить»

Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя. «Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.
Обновлено вчера в 19:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Собор Парижской Богоматери
Собор
Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа; увеличен размер трансепта; добавлены часовни хора и большие аркбутаны деамбулатория...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное