Футбол

Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-ДамРИА Новости вчера в 11:14

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче чемпионата Франции с "Монако" выйдут на поле в специальных футболках, посвященных собору Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщает L'Equipe.
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Игроки «ПСЖ» сыграют с «Монако» в футболках, посвященных собору Парижской Богоматери

Sport24.ruвчера в 19:12

Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-Дам

РИА Новостивчера в 11:14

Футболисты ПСЖ выйдут на следующий матч в футболках с символикой Нотр-Дама

ТАССвчера в 14:28

Футболисты «ПСЖ» сыграют в посвященных Нотр-Даму футболках

Газета.Ruвчера в 13:42

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением собора Парижской богоматери

Евро-футбол.рувчера в 11:51

«ПСЖ» сыграет против «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дам-де-Пари

Спорт-Экспрессвчера в 11:31

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дама

Матч ТВвчера в 15:12
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов и аспирантов от налогов при получении материальной помощи.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Журналистку застрелили в Северной Ирландии

Отмечается, что журналистка была ранена в результате беспорядков в Северной Ирландии в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года под лозунгами независимости от Великобритании.
Обновлено в 03:27
Происшествия

После гибели мальчика в детском саду в Югре проверят игровые площадки

После гибели на игровой площадке в детском саду Нягани 4-летнего мальчика губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики автономного округа провести проверку причин трагедии.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов

Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла на улицу в образе кислотной феи

Более трешевый наряд придумать было бы сложно - прозрачный пеньюар со страусиными перьями, полосочка ткани на месте, где должна быть грудь, велосипедки кислотного цвета и заколки на голове, куда же без них, в таком наряде Ольга Бузова вышла на улицу.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги

Обновлено в 00:37
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Здоровье

Близнецы в Германии родились с разницей в 97 дней

Жительница Кельна Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Как утверждает новоиспеченная мама, малыши были зачаты в один день.
Обновлено в 03:03
Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено вчера в 09:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Обновлено вчера в 17:12
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован

В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Преподаватели знали об изнасиловании студента и молчали почти месяц

Как оказалось, преподаватели образовательного учреждения, в котором учились злоумышленники и потерпевший, знали о произошедшем практически с самого начала, однако не сообщили в правоохранительные органы.
Обновлено 17 апреля в 03:43
Общество

Алексей Текслер выступил на экологическом форуме в Челябинске

На дискуссионной площадке, участники которой обсуждают проблемы загрязнения воздуха, первым выступил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.
Обновлено в 03:40
Здоровье

В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе

Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Экономика

Россия просит ЕЭК отменить упрощенную процедуру импорта сахара

Министерство финансов России обратилось в Евразийскую экономическую комиссию (орган, отвечающий функционирование и развитие Евразийского экономического союза) с просьбой отменить упрощенную процедуру на ввоз в ЕАЭС белого сахара, сообщает РБК.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", – говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Обновлено вчера в 04:30
Хоккей

Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время

Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Кино

Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба

Обновлено вчера в 09:50
Путешествия

Определены российские города с самыми дешевыми отелями

Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.
Обновлено в 00:19
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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Собор Парижской Богоматери
Собор
Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа; увеличен размер трансепта; добавлены часовни хора и большие аркбутаны деамбулатория...
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