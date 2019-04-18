Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-ДамРИА Новости вчера в 11:14

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче чемпионата Франции с "Монако" выйдут на поле в специальных футболках, посвященных собору Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщает L'Equipe.

Политика Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Общество Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов и аспирантов от налогов при получении материальной помощи.

Происшествия Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.

Происшествия Журналистку застрелили в Северной Ирландии Отмечается, что журналистка была ранена в результате беспорядков в Северной Ирландии в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года под лозунгами независимости от Великобритании.

Происшествия После гибели мальчика в детском саду в Югре проверят игровые площадки После гибели на игровой площадке в детском саду Нягани 4-летнего мальчика губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики автономного округа провести проверку причин трагедии.

Происшествия В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17 Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.

Шоу-бизнес Ольга Бузова вышла на улицу в образе кислотной феи Более трешевый наряд придумать было бы сложно - прозрачный пеньюар со страусиными перьями, полосочка ткани на месте, где должна быть грудь, велосипедки кислотного цвета и заколки на голове, куда же без них, в таком наряде Ольга Бузова вышла на улицу.

Армия и оружие В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

Общество Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.

Здоровье Близнецы в Германии родились с разницей в 97 дней Жительница Кельна Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Как утверждает новоиспеченная мама, малыши были зачаты в один день.

Экономика Реальные доходы россиян снизились на 2,3% Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Футбол Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.

Происшествия Преподаватели знали об изнасиловании студента и молчали почти месяц Как оказалось, преподаватели образовательного учреждения, в котором учились злоумышленники и потерпевший, знали о произошедшем практически с самого начала, однако не сообщили в правоохранительные органы.

Общество Алексей Текслер выступил на экологическом форуме в Челябинске На дискуссионной площадке, участники которой обсуждают проблемы загрязнения воздуха, первым выступил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Здоровье В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.

Происшествия В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.

Экономика Россия просит ЕЭК отменить упрощенную процедуру импорта сахара Министерство финансов России обратилось в Евразийскую экономическую комиссию (орган, отвечающий функционирование и развитие Евразийского экономического союза) с просьбой отменить упрощенную процедуру на ввоз в ЕАЭС белого сахара, сообщает РБК.

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море "В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Хоккей Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.