Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клубаЧемпионат 08:33
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Энергетика
Правительство Чехии выделило холдингу Unipetrol нефть из госрезервов
Чешское правительство в связи с временным прекращением получения российской нефти в понедельник вечером приняло решение о выделении сырья из госрезервов нефтехимическому холдингу Unipetrol, одно из предприятий которого, в городе Литвинове, занимается переработкой нефти из РФ, сообщила журналистам глава минфина Алена Шиллерова.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Общество
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Правительство региона рассмотрит медицинский антикризисный план
Сегодня на заседании правительства Мурманской области будет рассмотрен вопрос о плане первоочередных мероприятий по оздоровлению региональной системы здравоохранения.
Обновлено в 03:44
Общество
Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы
Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Политика
Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день
По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Космос
Индонезия запустит собственные спутники к 2040 году
Согласно сделанному в планетарии и обсерватории Джакарты заявлению, Индонезия планирует вывести на орбиту первые спутники непосредственно с территории страны уже к 2040 году.
Обновлено в 07:34
Футбол
Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара
Обновлено в 16:17
Политика
Социалисты победили на выборах в парламент Испании
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса одерживает победу на досрочных всеобщих выборах после обработки 99,99% протоколов.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади
Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии
Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
Обновлено в 17:23
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге из-за «Нафтогаза»
15 апреля "Газпром" для защиты прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста своих активов.
Обновлено в 11:54
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Кино
Warner Bros. назвала дату выхода третьей части «Фантастических тварей»
Представители американской киностудии Warner Bros. анонсировали выход третьей части популярной кинофраншизы «Фантастические звери».
Обновлено в 15:33
Происшествия
Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине
В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.
Обновлено в 17:04
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35