Футбол

Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клубаЧемпионат 08:33

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.
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СМИ: Футболисты ПСЖ выразили недовольство экс-игроком «Зенита»

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Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба

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