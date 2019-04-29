Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клубаЧемпионат 08:33
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.
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Политика
Путин прокомментировал планы Зеленского выдавать украинские паспорта россиянам
Президент России Владимир Путин очень хорошо оценивает высказывание новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина будет предоставлять гражданство тем, кто страдает от авторитарных и коррумпированных режимов, в первую очередь россиянам.
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Шоу-бизнес
Аршавин был замечен с двумя девушками
На днях одна из посетительниц престижного питерского кафе тайком засняла футболиста в компании двух симпатичных девушек.
Обновлено в 10:17
Кино
Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»
Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Общество
Минюст отказался регистрировать «Открытую Россию» Ходорковского
История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
Обновлено в 11:58
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Происшествия
Госдеп сообщил о стрельбе у посольства США в Гаити
Обновлено в 13:46
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Футбол
Утверждён новый формат Суперкубка Испании
Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Москве таксист попытался изнасиловать гимнастку
Столичный таксист напал на призерку командного первенства России и абсолютную чемпионку международного турнира «Бостон Кап», гимнастку Диану Комиссарову.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака
Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.
Обновлено в 06:49
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Авто
Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19
Политика
Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы и он приступил к работе
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Горячая тема: Лена Ленина заступилась за дочь Алсу
Обновлено в 11:16
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52