Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клубаЧемпионат 08:33

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.

Спорт день за днем

Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба

Спорт день за днем

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