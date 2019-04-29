Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клубаЧемпионат 08:33
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»
Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Авто
Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты
Xiaomi советует свои смартфоны любителям супружеских измен
Компания Xiaomi выбрала интересный подход для продвижения одного из своих смартфонов.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Экономика
«Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей на 2 млн рублей
Сервис «Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей от несчастных случаев в результате ДТП.
Обновлено в 08:02
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами с начала года
С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Технологии
«Лаборатория Касперского» пересчитала хакеров
По подсчётам «Лаборатории Касперского» сегодня в мире несколько десятков тысяч хакеров, пишут «Известия».
Обновлено в 05:17
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных
В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Россия безвозмездно передала Киргизии военную технику
Присутствовавший на церемонии начальник Генштаба вооруженных сил республики Райимберди Дуйшенбиев заявил, что Киргизия нацелена на укрепление военного сотрудничества с РФ.
Обновлено в 05:41
Кино
В Одноклассниках пройдет онлайн-премьера киноальманаха Disney
Премьера фильма в соцсети пройдет 1 мая в официальной группе Disney Россия в ОК.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Футбол
Роман Широков ушёл с поста спортивного директора «Динамо»
Спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков ушёл со своего поста. Об этом 29 апреля сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Елена Малышева пустилась в пляс на юбилейном концерте Стаса Михайлова
На кадрах можно было рассмотреть все то «безумие», которое зачастую твориться на концертах звезды.
Обновлено в 05:08
Технологии
«Билайн» и «Связной» объявили о сотрудничестве
Объединённая компания «Связной | Евросеть» и оператор сотовой связи «Билайн» объявили о заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
Обновлено в 09:02
Политика
Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства
Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Экономика
ЦБ зафиксировал рост ВВП России в I квартале 2019 года на уровне 1-1,5%
По итогам I квартала выпуск в промышленности увеличился на 2,1% в годовом сопоставлении, что оказалось ниже февральского прогноза, в котором предполагалось сохранение годового темпа прироста промышленного производства вблизи уровня предыдущего квартала на уровне 2,5-3,0%.
Обновлено в 08:05
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 18:28
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 апреля, составляет 64,6917 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:22
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43