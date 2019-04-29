Футбол

Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клубаЧемпионат 08:33

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба

Чемпионат08:33

СМИ: Футболисты «ПСЖ» возмущены работой Паредеса

Sportbox.RU07:48

Леандро Паредес не соответствует уровню ПСЖ, считают его партнеры

Спорт день за днем07:57

Источник: одноклубники Паредеса в «ПСЖ» недовольны игрой аргентинца

Спорт-Экспресс06:55

Игроки «ПСЖ» подвергли жесточайшей критике экс-хавбека «Зенита»

Sport.ru08:59

СМИ: Футболисты «ПСЖ» возмущены работой Паредеса

Матч ТВ07:48

L’Equipe: Тухель разочарован Паредесом. Хавбек может покинуть «ПСЖ» летом

Бомбардир.ру07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие

Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны

Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Авто

Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты

Xiaomi советует свои смартфоны любителям супружеских измен

Компания Xiaomi выбрала интересный подход для продвижения одного из своих смартфонов.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе

Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Экономика

«Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей на 2 млн рублей

Сервис «Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей от несчастных случаев в результате ДТП.
Обновлено в 08:02
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами с начала года

С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Технологии

«Лаборатория Касперского» пересчитала хакеров

По подсчётам «Лаборатории Касперского» сегодня в мире несколько десятков тысяч хакеров, пишут «Известия».
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Недвижимость

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных

В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Россия безвозмездно передала Киргизии военную технику

Присутствовавший на церемонии начальник Генштаба вооруженных сил республики Райимберди Дуйшенбиев заявил, что Киргизия нацелена на укрепление военного сотрудничества с РФ.
Обновлено в 05:41
Кино

В Одноклассниках пройдет онлайн-премьера киноальманаха Disney

Премьера фильма в соцсети пройдет 1 мая в официальной группе Disney Россия в ОК.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Футбол

Роман Широков ушёл с поста спортивного директора «Динамо»

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков ушёл со своего поста. Об этом 29 апреля сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Елена Малышева пустилась в пляс на юбилейном концерте Стаса Михайлова

На кадрах можно было рассмотреть все то «безумие», которое зачастую твориться на концертах звезды.
Обновлено в 05:08
Технологии

«Билайн» и «Связной» объявили о сотрудничестве

Объединённая компания «Связной | Евросеть» и оператор сотовой связи «Билайн» объявили о заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
Обновлено в 09:02
Политика

Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства

Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Экономика

ЦБ зафиксировал рост ВВП России в I квартале 2019 года на уровне 1-1,5%

По итогам I квартала выпуск в промышленности увеличился на 2,1% в годовом сопоставлении, что оказалось ниже февральского прогноза, в котором предполагалось сохранение годового темпа прироста промышленного производства вблизи уровня предыдущего квартала на уровне 2,5-3,0%.
Обновлено в 08:05
Хоккей

Сборная России уступила Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 18:28
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 апреля, составляет 64,6917 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:22
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Здоровье

Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники

Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Обновлено в 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леандро Паредес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное