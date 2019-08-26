Футбол

Кубанские новостиКубанские новостиФутболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»

Краснодар — Олимпиакос
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Ответный матч «Краснодар» - «Олимпиакос» раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится 27 августа в кубанской столице. Начало матча - в 22.00 по московскому времени. Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
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