Футбол
Кубанские новостиФутболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Ответный матч «Краснодар» - «Олимпиакос» раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится 27 августа в кубанской столице. Начало матча - в 22.00 по московскому времени. Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
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