Футбол
Футболисты «Ньюкасла» подрались на улицеNews.ru 05:18
Полузащитник английского футбольного клуба «Ньюкасл» Джонджо Шелви и голкипер команды Карл Дарлоу стали участниками уличного конфликта. Как сообщает Daily Mail, драка произошла в одном из ресторанов английского города Морпет.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
Общество
В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном
Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Происшествия
8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево
Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:42
Общество
Росстандарт отменил свежий ГОСТ на фотосессии новорожденных
Обновлено в 05:19
Гаджеты
Новые предположения дизайна камер на предстоящем iPhone XI
IPhone 2019 года получит третью заднюю камеру, и хотя мы уже видели кучу рендеров и пустышек, все еще идут споры о том, как новый массив объективов будет выглядеть на конечном продукте.
Обновлено в 02:48
Политика
Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский потребовал освободить украинских моряков без обмена
Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.
Обновлено в 05:45
Общество
В РПЦ воспротивились электронным паспортам
Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:35
Политика
Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга
Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.
Обновлено в 06:38
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки
Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Общество
ФСБ разрешат отменять любой международный рейс
ФСБ сможет отменять любые международные рейсы в случае «угрозы безопасности России».
Обновлено в 05:22
Общество
Крыши домов в Петербурге закроют для туристов
Обновлено в 05:21
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Кино
«Это взрослое шоу»: сценарист «Ведьмака» Лорен Хиссрич о грядущем сериале Netflix
В середине июля сценарист и продюсер «Ведьмака» от Netflix Лорен Хиссрич дала своё первое небольшое интервью изданию EW перед презентацией шоу над Comic-Con в Сан-Диего.
Обновлено в 06:25
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Бывших сотрудников ФСБ предложили сделать невыездными на пять лет
Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, который запрещает сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения из спецслужбы.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисе
Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 05:54
Общество
Врача уволили после жалобы на опасное оборудование и низкие зарплаты
В Новосибирске уволили заведующего Клинической стоматологической поликлиникой № 2 Романа Салова из-за того, что он рассказал о плохих условиях труда и нарушениях - в том числе низких зарплатах и опасном оборудовании.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»
По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
Обновлено в 05:19
Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:12