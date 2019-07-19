Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной дракиЧемпионат 04:46
Хавбек ответил обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.
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Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
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Обновлено в 06:55
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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
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Обновлено в 08:18
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Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»
По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
Обновлено в 05:19
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FaceApp стал самым скачиваемым приложением в AppStore
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Общество
Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
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Политика
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Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
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Политика
В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России
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Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
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Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В аэропорту Японии отменили все рейсы из-за попадания молнии
В аэропорту японского города Нагоя отменили все авиарейсы по причине выявленного повреждения взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 07:30
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Авто
Коллекцию из 36 Chevrolet Corvette разыграют в лотерею
Обновлено в 04:46
Экономика
«Северсталь» рассматривает возможность выхода на рынок заимствований
Видим, что все они открыты, и будем выбирать.
Обновлено в 05:43
Футбол
Капитан «Нефтчи» назвал тульский «Арсенал» опасным соперником
Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов рассказал, чего ожидает от матчей 2-го отборочного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала".
Обновлено в 04:58
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 01:15
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
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Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
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Кокорин и Мамаев не стали участвовать в шахматном турнире
Обновлено в 07:19
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В Ленобласти спасают людей при помощи высокотехнологичных методов
Коронарное стентирование позволяет спасти жизнь пациентов с инфарктом миокарда.
Обновлено в 04:10