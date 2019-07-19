Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной дракиЧемпионат 04:46
Хавбек ответил обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
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Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 08:17
Общество
Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз
В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.
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Экономика
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Энергетика
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