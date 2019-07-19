Футбол

Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной дракиЧемпионат 04:46

Хавбек ответил обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.
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Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки

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СМИ: Футболисты «Ньюкасла» приняли участие в уличной драке

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СМИ: Футболисты «Ньюкасла» приняли участие в уличной драке

Sportbox.RU04:00

Игроки «Ньюкасла» стали участниками уличной драки (фото)

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