Футбол

Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной дракиЧемпионат 04:46

Хавбек ответил обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.
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СМИ: Футболисты «Ньюкасла» приняли участие в уличной драке

Матч ТВ04:00

Daily Mail сообщил об участии футболистов «Ньюкасла» в драке в пивной

РБК06:38

Игроки «Ньюкасла» стали участниками уличной драки (фото)

Советский спорт05:21

Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки

Чемпионат04:46

Игроки «Ньюкасла» устроили драку у паба в 3 часа ночи. Все из-за насмешки над лысиной Шелви

Sport24.ru09:30

СМИ: Футболисты «Ньюкасла» приняли участие в уличной драке

Sportbox.RU04:00

Футболисты «Ньюкасла» Шелви и Дарлоу стали участниками уличной драки

РИА Новости03:31
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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