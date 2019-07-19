Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной дракиЧемпионат 04:46
Хавбек ответил обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Космос
В Твери пройдет встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским
6 августа 2019 года в 18:30 в тверском книжном магазине «Абракнигабра» состоится встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским.
Обновлено в 07:20
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
На границе России задержали мужчину с огнестрельными ручками
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали мужчину, который пытался перевезти из Абхазии в Россию четыре единицы огнестрельного оружия, замаскированного под ручки.
Обновлено в 10:49
Спорт
Черчесов опубликовал фото с Загитовой
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал фото с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 06:14
Космос
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли на 22 июля
Обновлено в 10:40
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В ДНР сомневаются в способности Киева установить полноценное перемирие
17 июля стороны договорились о новом, летнем перемирии в Донбассе.
Обновлено в 11:20
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза
По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Авто
Уникальную версию нового Bentley Flying Spur продадут на аукционе
Стоит напомнить, что новый Bentley Flying Spur делит одну платформу с немецким Porsche Panamera.
Обновлено в 10:25
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.
Обновлено в 10:38
Экономика
Путин поручил разработать новые меры для обеспечения жильем малоимущих
Президент Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для предоставления жилья россиянам с невысокими доходами при условии сохранения недвижимости в публичной собственности.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Общество
ГОСТ на фотосессии для новорожденных отменили
Обновлено в 11:27
Интернет
Приложение FaceApp заработало миллион долларов
Разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp всего за 10 дней заработали более 1 миллиона долларов, свидетельствуют данные App Annie.
Обновлено в 10:59
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине
На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.
Обновлено в 09:03
Технологии
Казахстан «защитил» граждан, перехватывая HTTPS-трафик
Правительство Казахстана решило перехватывать весь зашифрованный HTTPS-трафик на территории страны.
Обновлено в 03:52
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика
В компании Порошенко пришли с обысками
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 19 июля пришли с обысками в элитный киевский спортклуб «5 элемент».
Обновлено в 06:46