Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной дракиЧемпионат 04:46
Хавбек ответил обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
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В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
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Обновлено вчера в 17:53
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После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
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В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
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Обновлено в 02:25
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В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
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Экономика
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Больше миллиона рублей в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6,8 тыс. работают в Москве, 910 — в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК.
Обновлено в 05:24
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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
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Обновлено в 01:53
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Принцип работы остался прежним. В сети появились фотографии кнопочного телефона с операционной системой Android.
Обновлено в 04:33
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Футбол
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
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Политика
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Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Роскачество дало рекомендации по выбору ягод
Обновлено в 03:18