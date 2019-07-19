Футбол

Футболисты «Ньюкасла» подрались на улицеNews.ru 05:18

Полузащитник английского футбольного клуба «Ньюкасл» Джонджо Шелви и голкипер команды Карл Дарлоу стали участниками уличного конфликта. Как сообщает Daily Mail, драка произошла в одном из ресторанов английского города Морпет.
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Игроки «Ньюкасла» устроили драку у паба в 3 часа ночи. Все из-за насмешки над лысиной Шелви

Sport24.ru09:30

Футболисты «Ньюкасла» Шелви и Дарлоу стали участниками уличной драки

РИА Новости03:31

Игроки «Ньюкасла» стали участниками уличной драки (фото)

Советский спорт05:21

Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки

Чемпионат04:46

СМИ: Футболисты «Ньюкасла» приняли участие в уличной драке

Матч ТВ04:00

СМИ: Футболисты «Ньюкасла» приняли участие в уличной драке

Sportbox.RU04:00

Daily Mail сообщил об участии футболистов «Ньюкасла» в драке в пивной

РБК06:38
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Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
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В МИД прокомментировали новый проект США о санкциях

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