Напомним, у «Нефтчи» на вечер 24 июля запланирована пресс-конференция и открытая тренировка на стадионе в Туле. Сама игра с тульским «Арсеналом» состоится 25 июля в 20.00. Этот матч очень важен для туляков, поскольку красно-желтые впервые в истории попали в Лигу Европы.

Футболисты «Нефтчи» все-таки вылетели на игру с «Арсеналом»

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