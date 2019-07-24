Футбол
Футболисты «Нефтчи» все-таки вылетели на игру с «Арсеналом»Первый Тульский 06:37
Напомним, у «Нефтчи» на вечер 24 июля запланирована пресс-конференция и открытая тренировка на стадионе в Туле. Сама игра с тульским «Арсеналом» состоится 25 июля в 20.00. Этот матч очень важен для туляков, поскольку красно-желтые впервые в истории попали в Лигу Европы.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в хищениях
Бывший министр финансов Подмосковья Александр Кузнецов признал вину по всем предъявленным ему обвинениям.
Обновлено в 11:34
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Наука
Ученые рассказали о существовании таинственных чудовищ в Антарктиде
Ученые после проведения ряда исследований рассказали о существовании таинственных чудовищ на территории Антарктиды.
Обновлено в 02:16
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
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Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Общество
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Финансы
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Обновлено в 09:39
Игры
В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа
Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
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Политика
Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.
Обновлено в 08:42
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
Россия начала поставку в Китай второго полкового комплекта ЗРК С-400
Из порта Усть-Луга отправилось судно, в котором находится первая партия техники, входящая в состав второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Обновлено в 08:25
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Финансы
Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ
О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 00:00
Происшествия
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде
Обновлено в 09:48
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику
Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:21
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Общество
Температура воздуха в Бельгии побила рекорд 1833 года
По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
Общество
Новое приложение для оформления ДТП за 15 минут запустят осенью
Как сообщается на официальном сайте правительства, первыми протестировать концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн» смогут водители в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Обновлено в 05:30
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Паулс рассказал, как относится к русским
Отвечая на вопрос, почему западные СМИ стремятся создать негативный образ России, Паулс объяснил это политическими мотивами.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин посетит Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06