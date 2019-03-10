Футбол

Футболисты «Милана» одержали пятую победу подряд, обыграв «Кьево»РИА Новости вчера в 16:40

"Милан" продлил победную серию в чемпионате Италии по футболу до пяти матчей, взяв верх над "Кьево". Встреча 27-го тура серии А, прошедшая в субботу в Вероне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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«Кьево» — «Милан» — 1:2. Видеообзор матча 27-го тура чемпионата Италии

Sport24.ruвчера в 18:25

«Милан» и «Саутгемптон» синхронизировались: Билья и Уорд-Проуз положили голы-близнецы в девятку

Eurosport.ruвчера в 16:28

«Милан» обыграл «Кьево» и продлил победную серию в чемпионате Италии

Газета.Ruвчера в 16:25

Гол Пёнтека принёс «Милану» пятую победу подряд в чемпионате Италии

Чемпионатвчера в 16:23

«Милан» одержал пятую победу кряду, обыграв на выезде «Кьево»

Советский спортвчера в 16:23

«Милан» обыграл аутсайдера серии А и продлил беспроигрышную серию до десяти матчей

Матч ТВвчера в 16:25

«Милан» победил «Кьево» благодаря голу Пионтека и выиграл 5-й матч серии А подряд

Sports.ruвчера в 16:23
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По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
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