Футбол

Футболисты «МЮ» устроили перепалкуЕженедельник Футбол 03:46

Эвертон — Манчестер Юнайтед
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, 21 апреля
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
13′
Идрисса Гуйе
23′
Гильфи Сигурдссон
28′
46′
Фред
Скотт Мактомини
46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
51′
Люка Динь
56′
Тео Уолкотт
64′
68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
76′
77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
85′
Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили перепалку. Это случилось после матча «красных дьяволов» с «Эвертоном» (0:4) в 35-м туре АПЛ. Сообщается, после финального свиста, игроки ушли в раздевалку, где провели беседу на повышенных тонах.
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Источник: Между футболистами «Манчестер Юнайтед» произошла перепалка после матча с «Эвертоном»

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