Футболисты «МЮ» устроили перепалкуЕженедельник Футбол 03:46

Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили перепалку. Это случилось после матча «красных дьяволов» с «Эвертоном» (0:4) в 35-м туре АПЛ. Сообщается, после финального свиста, игроки ушли в раздевалку, где провели беседу на повышенных тонах.

Происшествия Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.

Политика МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.

Футбол Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Общество Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе» В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».

Политика Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».

Здоровье Медики рассказали о потенциальной опасности газированной воды Исследователи отметили, что лечебная минеральная газированная вода тоже оказывает негативное воздействие на организм человека, если очень часто ее применять.

Единоборства Глава UFC прокомментировал будущее Хабиба и Макгрегора Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался относительно того, чем закончится долгий конфликт дагестанского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.

Финансы Курс евро упал до минимума за год Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.

Авто Автомобили Lada начали продавать в Монголии В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.

Происшествия Восемь человек пострадали при падении рекламного щита в Екатеринбурге По меньшей мере восемь человек пострадали при падении рекламного щита на людей в Екатеринбурге.

Происшествия Осужденный за убийство ребенка в Уразово найден мертвым в колонии Управление СКР по Белгородской области организовало доследственную проверку по факту смерти заключенного в исправительной колонии строгого режима №7 в городе Валуйки.

Происшествия ФСБ задержала готовивших теракты против полиции членов ИГ В ФСБ уточнили, что участники группы готовили преступления террористического характера в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном, для чего планировали изготовить самодельное взрывное устройство, используя инструкции из интернета.

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.

Происшествия В Кировском районе Казани сгорел дом, четыре человека погибли Погибли 6 человек: 64-летняя хозяйка дома, ее 36-летняя дочь с мужем 34 лет и трое детей — мальчики 11 и 9 лет и 9-месячная девочка.

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.

Общество Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.

Экономика Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.

Политика На бронепоезде в Россию приезжает Ким Чен Ын По информации СМИ, Ким Чен Ын приезжает в Россию на переговоры по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Политика Президент Шри-Ланки после терактов решил уволить глав всех спецслужб Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена во вторник заявил, что до конца дня уволит глав всех ведомств, отвечающих за безопасность в стране.