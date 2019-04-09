Футбол
Футболисты «МЮ» Эррера, Валенсия и Байи не сыграют с «Барселоной»РИА Новости 10:53
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Футболисты "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера, Антонио Валенсия и Эрик Байи не смогут принять участия в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны". Встреча пройдет в Манчестере в среду, начало игры - в 22:00 мск.
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