Футбол

Футболисты «Локомотива» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 12:06

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Московский "Локомотив" на своем поле разгромил казанский "Рубин" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в Москве на "Сапсан Арене", завершилась со счетом 3:0. Голы на счету Никиты Иосифова (на 29-й минуте), Максима Петрова (41) и Никиты Хлынова (74).
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«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче молодежного первенства

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