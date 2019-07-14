Футбол

Футболисты «Локомотива» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 12:06

Локомотив — Рубин
завтра
в 13:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
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Московский "Локомотив" на своем поле разгромил казанский "Рубин" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в Москве на "Сапсан Арене", завершилась со счетом 3:0. Голы на счету Никиты Иосифова (на 29-й минуте), Максима Петрова (41) и Никиты Хлынова (74).
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«Локомотив» разгромил «Рубин» в молодежном первенстве

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