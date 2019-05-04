Футболисты «Локомотива» прошлись по Туле перед матчемПервый Тульский 08:51

Футболисты "Локомотива" уже приехали в Тулу. Они прогулялись по центру города: по ул. Советской, площади Ленина, Тульскому кремлю. Футболисты не остались незамеченными болельщиками.

Футболисты «Локомотива» прошлись по Туле перед матчем

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