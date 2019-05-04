Футбол

Футболисты «Локомотива» прошлись по Туле перед матчемПервый Тульский 08:51

Футболисты "Локомотива" уже приехали в Тулу. Они прогулялись по центру города: по ул. Советской, площади Ленина, Тульскому кремлю. Футболисты не остались незамеченными болельщиками.
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Футболисты «Локомотива» прошлись по Туле перед матчем

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Что ждёт туляков в фан-зоне «Арсенала» перед матчем с «Локомотивом»

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Игроки «Локомотива» прогулялись по Туле перед матчем с «Арсеналом»

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
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Лавров встретится с главой МИД Венесуэлы в Москве

«В воскресенье в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию

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Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.
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Власти штата Коннектикут обнародовали видео с камер, запечатлевших фатальное противостояние сотрудников правоохранительных органов и 18-летнего юноши, развернувшееся несколько недель назад – 20 апреля, в городе Уэзерсфилд.
Обновлено в 07:47
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
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Российские инструкторы подготовили почти две тысячи бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA).
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Теннис

Касаткина уступила Азаренко на старте турнира в Мадриде

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Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
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Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
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Армия и оружие

Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день

«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Обновлено в 09:20
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В ПАСЕ заявили, что надеются удержать Россию в составе организации

В Совете Европы считают, что появились хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.
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Очевидец запечатлел сияющую дыру в небе

Недавно в социальной сети Instagram было опубликовано видео, на котором автору удалось запечатлеть сияющую дыру в небе.
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Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут

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Напомним, «Зенит» может досрочно стать чемпионом России уже сегодня, однако для этого необходимо выполнение двух условий: команде Семака нужно не проиграть в Грозном, в то время как «Локомотив» должен потерпеть поражение в Туле.
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Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты

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В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

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Обновлено в 03:46
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Скончался первый мэр Краснодара Валерий Самойленко

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Обновлено в 10:05
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Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
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Пенсионер насмерть замерз в Петербурге

Пенсионер скончался от переохлаждения. Ранее сообщалось, что 3 мая в Ленобласти сильно похолодало и в некоторых районах выпал снег.
Обновлено в 10:28
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Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

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Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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