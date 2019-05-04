Футбол
Футболисты «Локомотива» прошлись по Туле перед матчемПервый Тульский 08:51
Футболисты "Локомотива" уже приехали в Тулу. Они прогулялись по центру города: по ул. Советской, площади Ленина, Тульскому кремлю. Футболисты не остались незамеченными болельщиками.
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Завтра в Туле состоится встреча основного состава «Арсенала» с «Локомотивом»
Тульские новостивчера в 12:23
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