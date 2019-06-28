Футбол

Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА на турнире в АвстрииИнтерфакс-Спорт вчера в 14:06

В турнире принимают участие четыре команды, помимо ЦСКА и "Краснодара", это московский "Спартак" и "Ростов". Накануне в первом матче турнира "Ростов" выиграл у "Спартака" со счетом 2:0. "Краснодар" и "Ростов" после 1 тура имеют в активе по 3 очка, ЦСКА и "Спартак" очков не набрали.
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