В турнире принимают участие четыре команды, помимо ЦСКА и "Краснодара", это московский "Спартак" и "Ростов". Накануне в первом матче турнира "Ростов" выиграл у "Спартака" со счетом 2:0. "Краснодар" и "Ростов" после 1 тура имеют в активе по 3 очка, ЦСКА и "Спартак" очков не набрали.

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Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА на турнире в Австрии

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