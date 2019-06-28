В турнире принимают участие четыре команды, помимо ЦСКА и "Краснодара", это московский "Спартак" и "Ростов". Накануне в первом матче турнира "Ростов" выиграл у "Спартака" со счетом 2:0. "Краснодар" и "Ростов" после 1 тура имеют в активе по 3 очка, ЦСКА и "Спартак" очков не набрали.

Спорт день за днем

Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА на турнире в Австрии

Футбол Клуб из Косово прошел в следующий этап предварительного раунда ЛЧ В рамках предварительного раунда Лиги чемпионов «Фероникели» одержал победу над «Санта-Коломой» из Андорры.

Политика Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Политика На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.

Авто Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.

Происшествия В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.

Здоровье В Тамбове вновь разрешено купаться на всех пляжах С сегодняшнего дня в Тамбове открыты для купания все 11 городских пляжей.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Технологии Ученые назвали животных, которых больше всего боятся люди В конце концов, инстинктивный страх мог быть спасением человека от смерти.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Политика Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Происшествия Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.

Общество Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.

Политика Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.

Культура В Петербурге откроют «Музей неудачников» В пятницу, 28 июня, стало известно о том, что в Петербурге откроют "Музей неудачников".

Политика Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей 28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.

Здоровье Роспотребнадзор проверяет, чем кормят детей в коломенских школах и летних лагерях Школьную еду проверяют на ядохимикаты До начала каникул специалисты Коломенского территориального управления Роспотребнадзора побывали в Радужненской школе, а также в школах №№ 1, 12, 14 и оценили вкус и качество школьных блюд.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.

Политика Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Общество Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.