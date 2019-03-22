Футбол

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставовКубанские новости 01:34

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, судебный пристав вручила руководителю организации-должника официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил всю сумму – более 3 млн рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболисты «Урожая» получили зарплату благодаря судебным приставам

Матч ТВ04:16

Футболисты «Урожая» получили зарплату с помощью судебных приставов

Спорт-Экспресс04:03

В Краснодаре игрокам ФК «Урожай» выплатили 3 млн рублей долгов по зарплате

Кубань 2401:47

На Кубани судебные приставы помогли футболистам ФК «Урожай» получить зарплату

КП - Кубань03:07

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов

Кубанские новости01:34

Приставы добились погашения долгов по зарплатам в «Урожае» на ₽3 млн

РБК Краснодар02:15

Футболисты «Урожая» получили зарплату с помощью судебных приставов

РИА Новости03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Политика

Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:36
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика

Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40%

Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Собчак пришла на премьеру к Виторгану

Премьеру посетили Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой, отец режиссера Эммануил Виторган, Светлана Бондарчук, актеры Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Нонна Гришаева, Светлана Устинова, Виктория Исакова, Денис Шведов, поэт Вера Полозкова.
Обновлено в 12:00
Общество

В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Футбол

УЕФА выдвинул обвинения Неймару за критику судей после матча с «МЮ»

13 марта УЕФА уже объявлял о начале разбирательств, а сегодня Неймару предъявили обвинения. «ПСЖ» в шоке после вылета из ЛЧ.
Обновлено в 11:25
Общество

Назван средний размер зарплаты чиновников в России

В 2018 году средняя зарплата чиновника составила 49,4 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2017 годом на 7,7%.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Обновлено в 12:38
Здоровье

В ВОЗ дали рекомендации по употреблению воды

Эксперт отметил низкую вероятность отравления водой при обычных условиях Координатор ВОЗ по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон заявил, что у организации нет единой рекомендации по потреблению воды, поскольку эта норма очень индивидуальна.
Обновлено в 04:34
Кино

Disney закрывает студию Fox 2000

Студия Fox 2000 выпустила такие фильмы, как "Виноваты звёзды", "Жизнь Пи", "Дневник слабака", "Дьявол носит Prada", "Скрытые фигуры" и другие.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Жасмин купила «Бентли» за 33,5 миллиона рублей

На Троекуровское кладбище, где хоронили ее коллегу по большой сцене Юлию Началову, Жасмин приехала на шикарном серо-золотом Bentley Mulsanne, стоимость которого оценивается в 33,5 миллиона рублей.
Обновлено в 08:30
Космос

Инженеры НАСА еще не знают причину остановки бура зонда InSight

Исследователи и эксперты из НАСА все еще бьются над решением задачи, поставленной зондом InSight, который сообщил об остановке бура.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие

Французы испытали новый ПТРК в «экстремальных» условиях - минус 15 по Цельсию

Обновлено в 12:26
Футбол

Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы

Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.
Обновлено в 03:40
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Культура

«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»

Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол

Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
Обновлено в 12:41
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия

МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено в 09:00
Футбол

Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия

Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное