Футбол
Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставовКубанские новости 01:34
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, судебный пристав вручила руководителю организации-должника официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил всю сумму – более 3 млн рублей.
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Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах
12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:36
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40%
Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Собчак пришла на премьеру к Виторгану
Премьеру посетили Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой, отец режиссера Эммануил Виторган, Светлана Бондарчук, актеры Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Нонна Гришаева, Светлана Устинова, Виктория Исакова, Денис Шведов, поэт Вера Полозкова.
Обновлено в 12:00
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Футбол
УЕФА выдвинул обвинения Неймару за критику судей после матча с «МЮ»
13 марта УЕФА уже объявлял о начале разбирательств, а сегодня Неймару предъявили обвинения. «ПСЖ» в шоке после вылета из ЛЧ.
Обновлено в 11:25
Общество
Назван средний размер зарплаты чиновников в России
В 2018 году средняя зарплата чиновника составила 49,4 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2017 годом на 7,7%.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Обновлено в 12:38
Здоровье
В ВОЗ дали рекомендации по употреблению воды
Эксперт отметил низкую вероятность отравления водой при обычных условиях Координатор ВОЗ по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон заявил, что у организации нет единой рекомендации по потреблению воды, поскольку эта норма очень индивидуальна.
Обновлено в 04:34
Кино
Disney закрывает студию Fox 2000
Студия Fox 2000 выпустила такие фильмы, как "Виноваты звёзды", "Жизнь Пи", "Дневник слабака", "Дьявол носит Prada", "Скрытые фигуры" и другие.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Жасмин купила «Бентли» за 33,5 миллиона рублей
На Троекуровское кладбище, где хоронили ее коллегу по большой сцене Юлию Началову, Жасмин приехала на шикарном серо-золотом Bentley Mulsanne, стоимость которого оценивается в 33,5 миллиона рублей.
Обновлено в 08:30
Космос
Инженеры НАСА еще не знают причину остановки бура зонда InSight
Исследователи и эксперты из НАСА все еще бьются над решением задачи, поставленной зондом InSight, который сообщил об остановке бура.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
Французы испытали новый ПТРК в «экстремальных» условиях - минус 15 по Цельсию
Обновлено в 12:26
Футбол
Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы
Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.
Обновлено в 03:40
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Культура
«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»
Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
Обновлено в 12:41
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено в 09:00
Футбол
Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия
Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45