Футбол

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставовКубанские новости 01:34

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, судебный пристав вручила руководителю организации-должника официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил всю сумму – более 3 млн рублей.
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Футболисты «Урожая» получили зарплату благодаря судебным приставам

Матч ТВ04:16

Футболисты «Урожая» получили зарплату с помощью судебных приставов

Спорт-Экспресс04:03

На Кубани судебные приставы помогли футболистам ФК «Урожай» получить зарплату

КП - Кубань03:07

Футболисты «Урожая» получили зарплату с помощью судебных приставов

РИА Новости03:45

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов

Кубанские новости01:34

Приставы добились погашения долгов по зарплатам в «Урожае» на ₽3 млн

РБК Краснодар02:15

В Краснодаре игрокам ФК «Урожай» выплатили 3 млн рублей долгов по зарплате

Кубань 2401:47
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Политика

Рогозин рассказал о строительстве Восточного и новых ракетах

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Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
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Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.
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Армия и оружие

Пакистан стремится к диалогу с Индией – посол

Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла заявил, что Исламабад хочет урегулировать конфликт с индийской стороной путем диалога.
Обновлено в 10:24
Политика

США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий

У рсосийских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Спорт

Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

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Общество

Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Саратове сотрудники штрафстоянки хотели подкупить автоинспекторов

В отношении двоих представителей специализированной штрафстоянки Саратова возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 09:36
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Поветкин дал согласие на бой с Усиком, Уайтом или Ортисом

Обновлено в 10:11
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Происшествия

Момент нападения на полицейского в Нижнекамске попал на видео

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Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве

Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.
Обновлено в 10:56
Авто

Китайский «клон» Range Rover Evoque запретили продавать

В автомобильной промышленности случился прецедент: китайский суд признал компанию Jiangling Motor Holding, выпускающую кроссовер Landwind X7 - нелицензионную копию Range Rover Evoque, виновной в плагиате.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Два Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы России

Два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы, сообщили в Миноборны.
Обновлено вчера в 05:05
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт

Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.
Обновлено в 08:57
Единоборства

Экс-чемпион UFC бросил вызов Макгрегору

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору встретиться в октагоне.
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Гаджеты

Nokia заподозрили в передаче личных данных финнов в Китай

В Финляндии открыто расследование о возможном незаконном распространении данных пользователей телефонов Nokia.
Обновлено вчера в 09:59
Экономика

«АвтоВАЗ» получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г

"АвтоВАЗ" получил нулевую чистую прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2018 года против убытка в 12,4 миллиарда рублей в 2017 году, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Эксперт объяснил, почему США опасаются российских ракет «Кинжал»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» гарантированно поражают намеченные цели.
Обновлено в 08:25
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля блокировок для поисковиков и VPN

Представитель Роскомнадзора рассказал изданию, что система позволит поисковым сетям, VPN и анонимайзерам получать готовый для работы список запрещенных сайтов.
Обновлено в 02:09
Футбол

С «Бирмингема» снято девять очков

Клуб английского чемпионшипа «Бирмингем» лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Политика

Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию

Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
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Политика

Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США

Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 10:41
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