Футбол
Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставовКубанские новости 01:34
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, судебный пристав вручила руководителю организации-должника официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил всю сумму – более 3 млн рублей.
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Политика
Рогозин рассказал о строительстве Восточного и новых ракетах
Обновлено в 11:19
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину
Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Пакистан стремится к диалогу с Индией – посол
Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла заявил, что Исламабад хочет урегулировать конфликт с индийской стороной путем диалога.
Обновлено в 10:24
Политика
США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий
У рсосийских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Спорт
Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 09:24
Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Саратове сотрудники штрафстоянки хотели подкупить автоинспекторов
В отношении двоих представителей специализированной штрафстоянки Саратова возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве
Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.
Обновлено в 10:56
Авто
Китайский «клон» Range Rover Evoque запретили продавать
В автомобильной промышленности случился прецедент: китайский суд признал компанию Jiangling Motor Holding, выпускающую кроссовер Landwind X7 - нелицензионную копию Range Rover Evoque, виновной в плагиате.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Два Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы России
Два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы, сообщили в Миноборны.
Обновлено вчера в 05:05
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт
Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.
Обновлено в 08:57
Единоборства
Экс-чемпион UFC бросил вызов Макгрегору
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору встретиться в октагоне.
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Nokia заподозрили в передаче личных данных финнов в Китай
В Финляндии открыто расследование о возможном незаконном распространении данных пользователей телефонов Nokia.
Обновлено вчера в 09:59
Экономика
«АвтоВАЗ» получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г
"АвтоВАЗ" получил нулевую чистую прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2018 года против убытка в 12,4 миллиарда рублей в 2017 году, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Эксперт объяснил, почему США опасаются российских ракет «Кинжал»
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» гарантированно поражают намеченные цели.
Обновлено в 08:25
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля блокировок для поисковиков и VPN
Представитель Роскомнадзора рассказал изданию, что система позволит поисковым сетям, VPN и анонимайзерам получать готовый для работы список запрещенных сайтов.
Обновлено в 02:09
Футбол
С «Бирмингема» снято девять очков
Клуб английского чемпионшипа «Бирмингем» лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию
Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими
Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США
Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 10:41