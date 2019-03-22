Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставовКубанские новости 01:34

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, судебный пристав вручила руководителю организации-должника официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил всю сумму – более 3 млн рублей.

Общество Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.

Происшествия Следователи просят заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаза» Следователи подали ходатайство о заочном аресте экс-руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича, сообщила 22 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Мария Боровикова.

Общество МВД сократило перечень потенциально опасных пород собак По итогам круглого стола в Госдуме, где обсуждались подзаконные акты к закону «Об ответственном обращении с животными», МВД заявило, что список опасных пород собак обновлен.

Политика ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.

Общество Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.

Армия и оружие В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневых точек украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.

Происшествия Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Общество ФАС начала проверку тарифов на вывоз мусора в четырех регионах России Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке экономической обоснованности тарифов на обращение с коммунальным мусором в Карачаево-Черкесии, Свердловской, Кировской и Сахалинской областях.

Политика Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Культура Джон Траволта выразил восхищение русской культурой Хотя одно неизменно вызывает у Джона потрясение и восхищение - русская культура.

Политика Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.

Происшествия В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».

Экономика Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.

Политика В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.

Футбол Федоров покинул пост гендиректора «Динамо» Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.

Авто В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом» Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.

Политика Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Общество Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие У натовских истребителей появился шанс уцелеть при встрече с Су-57 Кстати, российский перспективный многоцелевой истребитель Су-57 относится к пятому поколению и в наши дни еще проходит доводку и доработку.