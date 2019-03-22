Футбол
Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставовКубанские новости 01:34
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, судебный пристав вручила руководителю организации-должника официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил всю сумму – более 3 млн рублей.
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Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
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Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
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Происшествия
Следователи просят заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следователи подали ходатайство о заочном аресте экс-руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича, сообщила 22 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Мария Боровикова.
Обновлено в 05:43
Общество
МВД сократило перечень потенциально опасных пород собак
По итогам круглого стола в Госдуме, где обсуждались подзаконные акты к закону «Об ответственном обращении с животными», МВД заявило, что список опасных пород собак обновлен.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.
Обновлено в 06:26
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневых точек украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
Обновлено 20 марта в 07:18
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Общество
ФАС начала проверку тарифов на вывоз мусора в четырех регионах России
Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке экономической обоснованности тарифов на обращение с коммунальным мусором в Карачаево-Черкесии, Свердловской, Кировской и Сахалинской областях.
Обновлено в 04:30
Политика
Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников
Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Культура
Джон Траволта выразил восхищение русской культурой
Хотя одно неизменно вызывает у Джона потрясение и восхищение - русская культура.
Обновлено в 04:59
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Экономика
Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Кино
Скончался заслуженный артист России Петр Зайченко
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»
Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Общество
Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
У натовских истребителей появился шанс уцелеть при встрече с Су-57
Кстати, российский перспективный многоцелевой истребитель Су-57 относится к пятому поколению и в наши дни еще проходит доводку и доработку.
Обновлено в 06:49
Политика
Медведев потребовал от «Роскосмоса» эффективнее развивать космодромы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил госкорпорации «Роскосмос» эффективнее выполнять федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию космодромов.
Обновлено в 06:46