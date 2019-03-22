Футбол

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставовКубанские новости 01:34

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, судебный пристав вручила руководителю организации-должника официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил всю сумму – более 3 млн рублей.
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Футболисты «Урожая» получили зарплату благодаря судебным приставам

Матч ТВ04:16

Футболисты «Урожая» получили зарплату с помощью судебных приставов

Спорт-Экспресс04:03

ФК «Урожай» погасил футболистам более 3 млн рублей долгов по зарплате

Краснодарские известия02:37

На Кубани судебные приставы помогли футболистам ФК «Урожай» получить зарплату

КП - Кубань03:07

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов

Кубанские новости01:34

Приставы добились погашения долгов по зарплатам в «Урожае» на ₽3 млн

РБК Краснодар02:15

В Краснодаре игрокам ФК «Урожай» выплатили 3 млн рублей долгов по зарплате

Кубань 2401:47
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Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневых точек украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
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Происшествия

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО

Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Джон Траволта выразил восхищение русской культурой

Хотя одно неизменно вызывает у Джона потрясение и восхищение - русская культура.
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Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
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«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»

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Кстати, российский перспективный многоцелевой истребитель Су-57 относится к пятому поколению и в наши дни еще проходит доводку и доработку.
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Медведев потребовал от «Роскосмоса» эффективнее развивать космодромы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил госкорпорации «Роскосмос» эффективнее выполнять федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию космодромов.
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