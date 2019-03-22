Футбол
Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставовКубанские новости 01:34
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, судебный пристав вручила руководителю организации-должника официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил всю сумму – более 3 млн рублей.
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Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева назвала уточненную причину смерти певицы.
Обновлено в 03:10
Политика
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:29
Авто
Skoda Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года
Накануне состоялась пресс-конференция, в рамках которой председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер заявил, что Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове
Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире
Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой
15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Как и многие артисты, Примадонна решила отметить юбилей масштабным концертом.
Обновлено в 04:00
Футбол
Перес назвал главную цель «Реала» в летнее трансферное окно
Руководство мадридского "Реала" обозначило основную цель клуба на летнее транферное окно.
Обновлено в 05:15
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Глава Роскачества назвал самые качественные российские продукты
Ранее эксперты Роскачества нашли в Краснодарском крае самое вкусное сливочное масло.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:57
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Новый кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»
По данным журналистов, новый кроссовер FAW Besturn X40 с мая текущего года будет собираться на заводе «Автотор» в Калининграде.
Обновлено вчера в 12:02
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Космос
Киров накроет мощная магнитная буря
Полярные сияния будут видны даже в средней полосе России. 20 марта на Солнце образовалась мощная вспышка.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Игры
Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57