Футбол

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставовКубанские новости 01:34

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, судебный пристав вручила руководителю организации-должника официальное постановление о возбуждении исполнительного производства. Через несколько дней после этого футбольный клуб перечислил всю сумму – более 3 млн рублей.
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Футболисты «Урожая» получили зарплату благодаря судебным приставам

Матч ТВ04:16

Футболисты «Урожая» получили зарплату с помощью судебных приставов

Спорт-Экспресс04:03

В Краснодаре игрокам ФК «Урожай» выплатили 3 млн рублей долгов по зарплате

Кубань 2401:47

ФК «Урожай» погасил футболистам более 3 млн рублей долгов по зарплате

Краснодарские известия02:37

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов

Кубанские новости01:34

Приставы добились погашения долгов по зарплатам в «Урожае» на ₽3 млн

РБК Краснодар02:15

На Кубани судебные приставы помогли футболистам ФК «Урожай» получить зарплату

КП - Кубань03:07
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Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
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Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7

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Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

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Авто

Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом

Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
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Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове

Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Обновлено вчера в 16:59
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Обновлено в 04:08
Армия и оружие

В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире

Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
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Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой

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Футбол

Перес назвал главную цель «Реала» в летнее трансферное окно

Руководство мадридского "Реала" обозначило основную цель клуба на летнее транферное окно.
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Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
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Глава Роскачества назвал самые качественные российские продукты

Ранее эксперты Роскачества нашли в Краснодарском крае самое вкусное сливочное масло.
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Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Технологии

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Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
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Авто

Новый кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»

По данным журналистов, новый кроссовер FAW Besturn X40 с мая текущего года будет собираться на заводе «Автотор» в Калининграде.
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Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
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Киров накроет мощная магнитная буря

Полярные сияния будут видны даже в средней полосе России. 20 марта на Солнце образовалась мощная вспышка.
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Происшествия

СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»

Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
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Игры

Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
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Московским водителям посоветовали пересесть на метро из-за снегопада

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