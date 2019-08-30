Футбол

НИА-КрасноярскНИА-КрасноярскФутболисты «Енисея» встретятся с «Чайкой»

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Уже завтра, 31 августа, в Красноярске пройдет матч 11-го тура первенства ФНЛ. Красноярские футболисты примут «Чайку» из Ростовской области. В этом сезоне «Чайка» находится на 13-м месте в турнирной таблице и имеет в своем распоряжении 11 очков.
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«Енисей» — «Чайка»: на что поставить?

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