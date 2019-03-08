Футбол

Футболисты «Енисея» прилетели в Самару без формы и бутсЧемпионат 12:56

Пресс-атташе ФК «Енисей» Станислав Меркис сообщил, что красноярские футболисты прилетели в Самару на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» без формы и бутс. По словам Меркиса, багаж до места назначения не довёз «Аэрофлот».
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Футболисты «Енисея» прилетели в Самару на матч РПЛ без формы и бутс

RT на русском14:04

«Енисей» вернет форму и бутсы завтра утром

Спорт-Экспресс14:10

Футболисты «Енисея» прилетели в Самару без формы и бутс

Чемпионат12:56

«Енисей» лишился формы по прилету в Самару

Sportbox.RU12:47

Багаж «Енисея» потерялся по пути в Самару. Завтра команда играет с «Крыльями Советов»

Sport24.ru12:11

«Аэрофлот» не привез багаж «Енисея» в Самару. Форма и бутсы прилетят прямо перед игрой

Eurosport.ru14:26

«Енисей»: «Аэрофлот» не довез багаж игроков в Самару. Там была форма и бутсы, ждем!»

Sports.ru12:29
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Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

Обновлено в 11:24
Энергетика

Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд

Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
Обновлено в 15:48
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг снова взяли под стражу

Информатор ресурса разоблачителей WikiLeaks Челси Мэннинг (до смены пола была известна как Брэдли Мэннинг) снова взята под стражу в США.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Общество

В Германии нашли вещи убитых нацистами советских и польских граждан

Обновлено в 15:50
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции в Стамбуле

Слезоточивый газ против участников акции "Ночь феминисток" в Стамбуле применили сотрудники полиции Турции. Об этом сообщает телеканал "Т24".
Обновлено в 13:30
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту

Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:48
Политика

Министр ВВС США уйдет в отставку

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
Обновлено в 14:27
Политика

В Каракасе восстанавливают электроснабжение

Обновлено в 15:27
Политика

Массовые протесты проходят в столице Алжира

Обновлено в 11:30
Политика

Албанская православная церковь отказалась признать ПЦУ

Синод Албанской церкви, одной из 15 поместных Православных церквей мира, отказался признавать новую церковь Украины, созданную в декабре Константинопольским патриархатом, сообщило греческое агентство "Ромфеа" в пятницу.
Обновлено в 14:10
Политика

Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Политика

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает "де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены

Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».
Обновлено в 03:45
Спорт

Павлова: диванным критикам вернется весь их негатив

Павлова в своем аккаунте в Instagram попросила болельщиков не писать негативные комментарии.
Обновлено в 13:07
Спорт

Скелетонист Трегубов завоевал серебро на чемпионате мира в Уистлере

Обновлено в 14:58
Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Подмосковье

Один человек погиб, восемь (в том числе четверо детей) пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 12:39
Происшествия

«Не наш Богдан»: родным убитого бойца ВСУ пришлось хоронить незнакомца

Обновлено в 12:09
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
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Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии включил Россию в число главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.
Обновлено в 13:04
Спорт

Женская сборная США подала в суд на национальную федерацию футбола

Гражданский иск подан в суд Лос-Анджелеса в Международный женский день, отмечает телеканал NBC.
Обновлено в 14:33
Энергетика

Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях

Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Серебряном Бору произошел пожар

Обновлено в 13:06
Политика

США намерены сосредоточиться на дипломатическом давлении на Венесуэлу

В Вашингтоне намерены сосредоточиться на дипломатическом, экономическом и финансовом давлении на боливарианские власти Венесуэлы, а не на применении военной силы.
Обновлено в 13:34
Спорт

Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские

На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Политика

Генсек ООН рассказал о нарушениях прав женщин в мире

Несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире, заявил в пятницу, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203

Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Экономика

Россиян предупредили об опасности хранения долларов дома

Международный финансовый консультант Исаак Беккер предупредил россиян о рисках хранения иностранной наличной валюты.
Обновлено вчера в 13:03
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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